شاهد بالفيديو.. لويس ساكو : واقع المسيحيين في العراق مرير ونرفض أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية

2023/04/20 | 01:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TupfEPe-b-Y

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