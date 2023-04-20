الإدارة‭ ‬الكردية‭ ‬تريد‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭ ‬استباقاً‭ ‬لعواقب‭ ‬التصالح‭ ‬السوري‭ ‬التركي‭ ‬

2023/04/20 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر‭ ‬مسؤول‭:‬لن‭ ‬نكرر‭ ‬تجارب‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الكردي القامشلي‭ (‬سوريا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دمشق‭ -‬الزمان‭ ‬ وسط‭ ‬مشاعر‭ ‬الخوف‭ ‬والقلق‭ ‬وبعد‭ ‬تلقي‭ ‬نصائح‭ ‬من‭ ‬أحزاب‭ ‬كردية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬سوريا،‭ ‬أبدت‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬استعدادها‭ ‬للقاء‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬بهدف‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬حلّ‭ ‬للأزمة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ […]

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