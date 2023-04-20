2023/04/20 | 01:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصدر مسؤول:لن نكرر تجارب العراق في الملف الكردي القامشلي (سوريا) (أ ف ب) – دمشق -الزمان وسط مشاعر الخوف والقلق وبعد تلقي نصائح من أحزاب كردية من خارج سوريا، أبدت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا استعدادها للقاء الحكومة السورية بهدف التوصل الى حلّ للأزمة في البلاد، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإدارة الكردية تريد الحوار مع دمشق استباقاً لعواقب التصالح السوري التركي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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