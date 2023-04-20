2023/04/20 | 01:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام الهروب من السجون في العراق، لا يحتاج الى تلك العبقرية الكبيرة في التخطيط والتنفيذ التي يمتلكها رجال المافيا وتجار المخدرات والسلاح في دول العالم حين يحررون زعمائهم من السجون.
المسألة في العراق تبدو عادية ومتداولة وسهلة وساذجة أيضاً، فالصفقات السرية لها اشكال وصيغ وقوانين متعارف عليها بين البائع والشاري، وكل ذلك يتم امام […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهاربون لا يعودون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المسألة في العراق تبدو عادية ومتداولة وسهلة وساذجة أيضاً، فالصفقات السرية لها اشكال وصيغ وقوانين متعارف عليها بين البائع والشاري، وكل ذلك يتم امام […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهاربون لا يعودون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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