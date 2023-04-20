الهاربون‭ ‬لا‭ ‬يعودون

2023/04/20 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام الهروب‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬العبقرية‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنفيذ‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬رجال‭ ‬المافيا‭ ‬وتجار‭ ‬المخدرات‭ ‬والسلاح‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬حين‭ ‬يحررون‭ ‬زعمائهم‭ ‬من‭ ‬السجون‭.‬المسألة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تبدو‭ ‬عادية‭ ‬ومتداولة‭ ‬وسهلة‭ ‬وساذجة‭ ‬أيضاً،‭ ‬فالصفقات‭ ‬السرية‭ ‬لها‭ ‬اشكال‭ ‬وصيغ‭ ‬وقوانين‭ ‬متعارف‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬البائع‭ ‬والشاري،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬امام‭ […]

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