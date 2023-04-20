2023/04/20 | 01:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 320 عسكرياً سودانياً يفرّون إلى تشاد الخرطوم – نجامينا- برلين -الزمان فرّ آلاف المدنيين من الخرطوم تحت القصف الأربعاء، حيث أسفر القتال المستمر لليوم الخامس على التوالي بين قوات الدعم السريع والجيش عن مقتل أكثر من 270 مدنياً.
سيرًا أو في مركبات، وعلى طرق تغطيها جثث وهياكل مدرعات متفحمة، عبَر آلاف السودانيين وسط […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فرار جماعي من الخرطوم والدول تتعثر في إجلاء رعاياها لشدة القتال ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سيرًا أو في مركبات، وعلى طرق تغطيها جثث وهياكل مدرعات متفحمة، عبَر آلاف السودانيين وسط […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فرار جماعي من الخرطوم والدول تتعثر في إجلاء رعاياها لشدة القتال ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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