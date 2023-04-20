‭ ‬فرار‭ ‬جماعي‭ ‬من‭ ‬الخرطوم‭ ‬والدول‭ ‬تتعثر‭ ‬في‭ ‬إجلاء‭ ‬رعاياها‭ ‬لشدة‭ ‬القتال‭ ‬

2023/04/20 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 320‭ ‬عسكرياً‭ ‬سودانياً‭ ‬يفرّون‭ ‬إلى‭ ‬تشاد الخرطوم‭ – ‬نجامينا‭- ‬برلين‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬فرّ‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬الخرطوم‭ ‬تحت‭ ‬القصف‭ ‬الأربعاء،‭ ‬حيث‭ ‬أسفر‭ ‬القتال‭ ‬المستمر‭ ‬لليوم‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬والجيش‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬270‭ ‬مدنياً‭.‬سيرًا‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مركبات،‭ ‬وعلى‭ ‬طرق‭ ‬تغطيها‭ ‬جثث‭ ‬وهياكل‭ ‬مدرعات‭ ‬متفحمة،‭ ‬عبَر‭ ‬آلاف‭ ‬السودانيين‭ ‬وسط‭ […]

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