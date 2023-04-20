لماذا يتكرر هروب السجناء المتهمين بالفساد في العراق؟

2023/04/20 | 01:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير القانوني علي التميمي العقوبات القانونية الخاصة بهروب السجناء....

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