2023/04/20 | 01:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

كشفت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية، عن عوائق تنفيذ اتفاق بغداد واربيل القاضي بإعادة ضخ النفط من الشمال العراقي الى الأسواق العالمية من خلال الموانئ وخطوط النقل التركية، مشيرة الى ان اعادة ضخ النفط قد يتطلب عدة اشهر.

وأوضحت الشبكة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان الحكومة العراقية "بحاجة الى حل مشاكل اقتصادية عالقة مع تركيا تصل قيمتها الى مليارات الدولارات"، متابعة "انقرة تستخدم إيقاف النفط كوسيلة للضغط على بغداد نحو اجبارها على مخاطبة هذه المشاكل".

مؤسس شركة قمر للاستشارات في مجال الطاقة روبن ميلز اكد للشبكة ان الخلافات الحالية بين بغداد وانقرة ستؤدي الى "تعطل إعادة نفط الإقليم الشمالي الى السوق لمدة قد تصل الى اشهر قبل ان يتم حلها"، موضحا "نقطة راس المشكلة الان هم الاتراك"، في إشارة الى حل بغداد واربيل خلافاتها.

الحكومة التركية من جانبها، رفضت الإجابة على أسئلة الشبكة حول الأسباب التي تدفعها لرفض إعادة فتح التصدير عبر موانئها او الأهداف التي ترغب بتحقيقها من خلال اجبار بغداد على التفاوض المباشر الذي طالبت به.

يشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اكد في تصريح للصحفيين أصدره اليوم، ان صادرات النفط الشمالية والتي تصل الى نصف مليون برميل، ستعود الى السوق خلال الأسبوع الحالي.

ويقدر مختصون خسائر تعطل تصدير النفط الخام من شمال العراق واقليم كردستان الى العالم، بقرابة 35 مليون دولار يوميًا، مع الاشارة الى ان تعطل التصدير بلغ حتى الان نحو 3 اسابيع، مايعني ان مجمل الخسائر حتى الان بلغت اكثر من 735 مليون دولار، وكل شهر تأخير ستبلغ الخسائر اكثر من مليار دولار شهريًا.

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