"كلنا الشمري".. هاشتاك لناشطين دعماً لوزير الداخلية بعد غلق صالات الروليت

2023/04/20 | 01:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ساند ناشطون، وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، بإطلاق هاشتاك (كلنا عبد الأمير الشمري).

وعزا الناشطون هذه المبادرة "لإجراءات الوزير الاخيرة في مكافحة المحتوى الهابط في مواقع التواصل الاجتماعي وغلق صالات الروليت".

ويروا، ان "ذلك أثار غضب بعض الاحزاب السياسية المستفيدة من هذه الأمور السيئة لاسيما بعض السياسيين الذين يعتاشون على المال السحت والحرام" وفقاً لقولهم.

وكان مكتب وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري، أعلن، الثلاثاء، ضبط صالات روليت ونحو 200 شخص بعمليات "نوعية" في بغداد.

وذكر مكتب الشمري في بيان صحفي: "بإشراف وزير الداخلية وبعمليات نوعية ووفقا لمعلومات دقيقة، قوة خاصة من وزارة الداخلية تضبط أربع صالات للروليت والخمور في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

وأضاف أن "القوة ألقت القبض على 159 عراقيا و32 من جنسيات مختلفة كانوا في داخل هذه الصالات".

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