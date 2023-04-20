2023/04/20 | 01:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاود الرئيس الأمريكي تكرار زلات اللسان التي اعتاد الجمهور على سماعها منه، وهذه المرة كانت حول العراق وإيران وذلك عندما تطرق للحديث عن الخدمة العسكرية لابنه بو بايدن.هذا وقد تلعثم الرئيس بايدن وارتبك عندما أتى على ذكر العراق وإيران، وقال: “كنت في العراق وإيران.لا، في العراق وليس في إيران، لقد زللت في الكلام.[…]

ظهرت المقالة زلة لسان جديدة لبايدن..



لا يدري أين كان في العراق أم في إيران! (فيديو) أولاً على ايرث نيوز.

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