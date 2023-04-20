2023/04/20 | 02:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J7LV6NoqoDk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواءان يحيى رسول وخالد المحنا يغردان لجمهورية المملكة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللواءان يحيى رسول وخالد المحنا يغردان لجمهورية المملكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).