2023/04/20 | 02:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في عدة مناطق سكنية في مدينة بحري، في شمال الخرطوم، حسبما قال شهود، لشبكة CNN، مساء الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. تجددت الاشتباكات بعد ساعات من بدء "الهدنة الجديدة") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان.. تجددت الاشتباكات بعد ساعات من بدء "الهدنة الجديدة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).