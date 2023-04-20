السودان.. تفاصيل عشاء ما قبل العاصفة بين البرهان وحميدتي

2023/04/20 | 02:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأيام التي سبقت انزلاق السودان إلى صراع كارثي، اقترب أقوى جنرالين من التوصل إلى اتفاق كان الوسطاء الأميركيون والبريطانيون يأملون في نزع فتيل تنافسهما المتفجر، وحتى توجيه الدولة الأفريقية الشاسعة إلى الديمقراطية، وفقا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

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