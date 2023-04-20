عشرات القتلى في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات في صنعاء

2023/04/20 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 79 شخصا وأصيب 110 بجروح في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حسبما أكد مسؤولون حوثيون لوكالة فرانس برس الخميس.

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