85 قتيلا في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات في صنعاء

2023/04/20 | 03:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنعاء,-(أ ف ب) – قُتل 85 شخصا على الأقل وأصيب 322 بجروح في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حسبما أكّد مسؤولون حوثيون الخميس.وقال مسؤول أمني حوثي لوكالة فرانس برس “قُتل 85 شخصا وأصيب أكثر من 322 بجروح بينهم 50 في حالة حرجة”.وأكد مسؤول طبي […]

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