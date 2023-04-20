عيد الفطر عطلة للمدارس في مدن أميركية

2023/04/20 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 30 يوما من اتمام فريضة الصيام في شهر رمضان، يحتفل المسلمون بعيد الفطر الذي يأتي في الأول من شهر شوال بحسب التقوم الهجري.

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