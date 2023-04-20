وزير الدفاع في تشاد: نزعنا سلاح فرقة سودانية دخلت أراضينا

2023/04/20 | 05:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع في تشاد يوم الأربعاء إن جيش بلاده أوقف فرقة سودانية تضم 320 جنديا ونزع سلاحها بعدما دخلت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا يوم الاثنين.

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