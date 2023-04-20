فلكي سعودي: رؤية هلال شوال غير ممكنة الخميس ولكن فلكيا الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023

2023/04/20 | 07:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ملهم هندي، المختص بعمل الفلك في جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية إن رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس، غير ممكنة بالعين المجردة، لافتا إلى أنه وبحسب المعطيات الفلكية فإن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر 2023.

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