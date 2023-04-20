2023/04/20 | 07:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار تقرير لصحيفة ذي إيكونوميست البريطانية إلى أن "إعصار" أزمة البنوك الأميركية تلاشى وحان الوقت لتقييم الضرر الذي تسببه انهيار ثلاثة بنوك في القطاع.

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