أمريكا تعلق على اعتقال راشد الغنوشي في تونس ومبادئ الدستور

2023/04/20 | 08:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق فيدانت باتل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على اعتقال قوات الأمن التونسية، مساء الاثنين، رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي، إضافة إلى المسؤول عن العمل الطلابي بالحركة محمّد شنيبة.

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