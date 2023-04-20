2023/04/20 | 09:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _ucj1FdFBLA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إقبال الشباب على القاعات الرياضية بعد الإفطار | تعلوله) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إقبال الشباب على القاعات الرياضية بعد الإفطار | تعلوله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).