2023/04/20 | 09:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0BWdtRu91UQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحقيقات للأجهزة المختصة تكشف: وجود تنسيق مسبق بعملية هروب سعد كمبش | اخبار التاسعة 2023/4/20) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحقيقات للأجهزة المختصة تكشف: وجود تنسيق مسبق بعملية هروب سعد كمبش | اخبار التاسعة 2023/4/20) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).