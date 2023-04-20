2023/04/20 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت دراسة حديثة إن شرب الشاي والقهوة يمكن أن يساعد الملايين من مرضى السكري على العيش لفترة أطول.على مدار 18 عاما، راقب الباحثون عادات الشرب لأكثر من 15000 من الأميركيين، بمتوسط عمر 61.وجد فريق الدراسة أن أولئك الذين تناولوا أكثر من مشروب غازي واحد في اليوم كانوا أكثر عرضة للوفاة مبكرا […]

ظهرت المقالة مفعول سحري للشاي والقهوة..



مرضى السكري أكبر المستفيدين أولاً على ايرث نيوز.

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