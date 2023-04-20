بعد رفع السرية عنها.. شاهد لقطات لجسم طائر مجهول بالشرق الأوسط كشف عنها مسؤول بالبنتاغون

2023/04/20 | 09:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي حول الخدمات المسلحة إحاطة غير سرية مع مدير مكتب حل جميع المجالات الشاذة، أو AARO، الذي كشف فيه عن مقطع فيديو لجسم طائر مجهول الهوية.

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