النفط يتراجع مع قوة الدولار وخام برنت ينخفض 80 سنتاً

2023/04/20 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الصباحية، الخميس، مع قوة الدولار الأمريكي وسط توقعات برفع أسعار الفائدة وتقليص مخاوف الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتًا أو 0.96٪ لتتداول عند 82.32 دولارًا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 69 سنتًا أو 0.87٪ إلى 78.47 دولارًا بحلول الساعة 04:40 بتوقيت جرينتش.

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