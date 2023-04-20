2023/04/20 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بين 2019 و2021 حرم 67 مليون طفل جزئياً أو كلياً من لقاحات حيوية بسبب تداعيات “كورونا” ما أرجع العالم أكثر من عشر سنوات إلى الوراء على صعيد تطعيم الأطفال، على ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يونيسف: 67 مليون طفل حرموا من اللقاحات بسبب كورونا المركز الخبري الوطني.

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