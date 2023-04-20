2023/04/20 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الصباحية، اليوم الخميس، مع قوة الدولار الأمريكي وسط توقعات برفع أسعار الفائدة وتقليص مخاوف الطلب.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتًا أو 0.96٪ لتتداول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يهبط مع صعود الدولار ومخاوف الطلب المركز الخبري الوطني.

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