نحو 45 الف زائر يطوفون لالش في عيد راس السنة الأيزيدية

2023/04/20 | 09:33 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شيخان مع بدا مراسم عيد راس السنة الايزيدية يوم الثلاثاء الماضي، استقبل معبد لالش (اقدس مكان لدى الايزيدية) عدد كبير من الزوار و من مختلف أنحاء العالم.و بحسب اعلام المعبد فان نحو 45 الف زائر طوفوا المعبد خلال اليومين الماضيين و يعتبر العدد كبير.و يعتبر عيد رأس السنة الايزيدية …

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