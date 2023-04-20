تفاصيل مثيرة.. كيف تفاعل الشارع العراقي مع هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من محبسه؟

2023/04/20 | 09:56 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة العراقية مساء الثلاثاء الماضي هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش من محبسه من مركز شرطة كرادة مريم المحاذي للمنطقة الخضراء المحصنة أمنيا، وهو ما أثار تفاعلات واسعة سياسية وشعبية

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