“نيويورك تايمز”: قلق أمريكي من عزم الصين توسيع قدرتها النووية

2023/04/20 | 09:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن القرار الأمريكي بمواجهة روسيا والصين، يترافق مع الكثير من التعقيدات، بسبب وجود أسلحة نووية لدى هاتين الدولتين.ونقلت الصحيفة عن الموظف السابق في البنتاغون هنري سوكولسكي، أن الجانب الأمريكي لا يعرف في هذه الحالة كيف يجب عليه أن يتصرف، خاصة وأن الصين “تنوي توسيع ترسانتها النووية”، وبالتالي تغيير […]

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