2023/04/20 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تختتم اليوم الخميس ، منافسات الجولة 24 من دوري الكرة الممتاز، للموسم الحالي بإقامة مباراتين ، الكهرباء مع نفط البصرة و القوة الجوية مع نفط الوسط،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



اختتام منافسات الجولة 24 من الدوري الكروي الممتاز المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. اختتام منافسات الجولة 24 من الدوري الكروي الممتاز) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. اختتام منافسات الجولة 24 من الدوري الكروي الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).