2023/04/20 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين إطلاق عملية “نزع الدولرة”، مؤكّدًا أنّه عاجلاً أم آجلاً فإنّ الهيمنة التي تتمتع بها هذه العملة في طريقها إلى الزوال.وردًا على سؤال حول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تبدأ عملية ‘نزع الدولرة’ المركز الخبري الوطني.

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