مزارعو كربلاء يطالبون بوضع حلول لعقبات تسويق الحنطة

2023/04/20 | 10:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات تسويق محصول الحنطة تواجهها العديد من العقبات.

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