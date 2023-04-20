الفريق الخالدي يزور مركز شرطة الصالحية ومكافحة الإجرام ويوجه بانجاز دعاوى المواطنين

2023/04/20 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وكيل وزارة الداخلية، عادل عباس الخالدي، اليوم الخميس، بانجاز دعاوى المواطنين ومتابعة الموقفين وتنفيذ اوامر القبض.

وذكر بيان للوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الخالدي، تفقد ولساعات متأخره من الليل مركز شرطة الصالحية ومكتب مكافحة الاجرام ،للاطلاع ميدانياً على المهام والواجبات المكلفين بها ومدى تطبيقها مع حلول عيد الفطر المبارك وفق التوجيهات المبلغين بها سابقاً".

وأضاف أن "وكيل الوزارة، وجه باستقبال شكاوى المواطنين وانجاز الدعاوى واحالتها للقضاء، ومتابعة الموقف والموقوفين وكذلك تنفيذ اوامر القبض بحق المتهمين"، مشدداً على توفير "الامن للمواطنين الكرام ضمن قاطع المسؤولية والتنسيق العالي مع بقية الاجهزة الامنية للحفاظ على ديمومة الامن وتقديم افضل الواجبات الامنية والانسانيه والخدمية للمواطن الكريم".

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