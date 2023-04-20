إلى جانب بغداد والنجف.. كربلاء تستضيف بطولة غرب آسيا تحت 23 عام لكرة القدم

2023/04/20 | 10:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدَ رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم

/ فرع كربلاء المقدسة عبد الرزاق اكرم

الشلاه امس الأربعاء ١٩ / ٤ ، أن محافظة

كربلاء ستحتضن مباريات بطولة غرب آسيا

للمنتخبات الاولمبية دون 23 سنة للفترة

من 12 و ح

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