العدل توجه بالسماح لذوي السجناء بزيارتهم خلال عيد الفطر

2023/04/20 | 10:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم

الأربعاء، دائرتي الإصلاح العراقية

والأحداث بالسماح لذوي السجناء

بزيارتهم خلال عيد الفطر.





وذكر شواني في بيان صحفي أن "هذه الخطوة

تأتي لمراعاة الظروف الإنسانية للنزل

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