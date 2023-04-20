المالية توجه موظفي مصرفي الرافدين والرشيد بالدوام طيلة ايام عيد الفطر

2023/04/20 | 10:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزيرة المالية طيف سامي محمد،

اليوم الخميس، توجيها لموظفي مصرفي

الرافدين والرشيد الخميس والجمعة وأيام

عيد الفطر المبارك بالدوام.





وذكر بيان للوزار ان "وزيرة المالية

وجهت بدوام موظفي مصرفي الرا

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