أضمنوا حقوق الأقليات ولا شأن لكم بخلافاتهم

2023/04/20 | 10:25 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضر دوملي كثيرا ما يقدم هذا السؤال الى ممثلي الاقليات من قبل القيادات الحكومية والسياسية والبعثات الدبلوماسية، عندما يشددوا على مطالبهم بحقهم في المساواة والحماية والتمثيل والتعويضات وحمايتهم من خطابات الكراهية والتطرف والتدخل السياسي والديني في شؤونهم – المشكلة انكم منقسمون ولانعرف لمن نتحدث ؟ ومن يمثلكم ؟ ومن هو المسؤول عنكم ؟ .

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