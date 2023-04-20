على قمة جبال القهر.. مشهد لإفطار رمضاني بالسعودية يُدهش الآلاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي

2023/04/20 | 10:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تتمتّع بالشجاعة الكافية لتناول وجبة إفطار رمضاني على موقع شّاهق؟ وتُزيّن التّكوينات الصّخرية محافظة الريث في المملكة العربيّة السّعوديّة.ووثّق المصوّر السّعودي، محمد المواسي، هذه التجربة خلال شهر رمضان فوق جبال القهر تحديدًا.

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