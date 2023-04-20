وزير خارجية إسرائيل: زيارتي للسعودية مطروحة على الطاولة

2023/04/20 | 10:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: لم يستبعد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء زيارته للسعودية...

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