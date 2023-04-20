"الدروع المغلقة".. أكبر تدريب في العالم على الدفاع السيبراني بدأ في إستونيا

2023/04/20 | 10:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك أكثر من ثلاثة آلاف خبير من 38 دولة منذ الأربعاء في تالين بأكبر تدريب على الأمن الإلكتروني في العالم، بحسب بيان صادر عن مركز الامتياز التعاوني للدفاع السيبراني التابع للحلف الأطلسي الذي يتخذ مقرا في العاصمة الإستونية.

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