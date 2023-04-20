رحلة الى خمسينيات القرن الماضي .. تاريخ المحافل القرآنية في مدينة كربلاء

2023/04/20 | 10:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تميزت كربلاء عن غيرها من المدن المقدسة

كونها احتضنت مختلف الفعاليات

الإسلامية لنشر الدين القويم بين افراد

المجتمع، فضلاً عن توافد مئات الألوف من

الزائرين سنوياً لهذه البقعة المباركة .

ذكر الأستاذ علي

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