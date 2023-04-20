انباء عن القاء القبض على رئيس الوقف السني الاسبق الهارب في كردستان

2023/04/20 | 10:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت انباءعن ان قوة خاصة بقيادة وزير

الداخلية عبد الأمير الشمري وبعملية

نوعية، القت القبض على المتهم الهارب

سعد كمبش رئيس الوقف السني الاسبق داخل

إقليم كردستان.

وكانت انباء صحفية اشارت في وقت سابق

ال

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