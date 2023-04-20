أكثر من 10 مليارات دولار.. صادرات إيران للعراق تسجل

2023/04/20 | 10:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مدير مكتب غرب آسيا بمنظمة التنمية التجارية الايرانية فرزاد بيلتن، تخطي صادرات البضائع الى العراق في السنة المالية المنتهية 20 آذار 2023، مستوى 10 مليارات دولار.

واعتبر بيلتن، أن تصدير أكثر من 10 مليارات دولار من السلع للعراق في السنة المذكورة، "يُعد مستوى جديد غير مسبوق".

وأضاف، أن الصادرات للعراق شهدت زيادة بنحو 15 بالمئة عن السنة السابقة المنتهية 20 آذار 2022، حيث إن نحو 8.2 مليار دولار منها تتعلق بـ 100 صنف من السلع الرئيسية المصدرة للعراق.

بالمقابل، أكد بيلتن أن واردات ايران من العراق سجلت نحو 200 مليون دولار في السنة المالية المنتهية 20 آذار 2023، متابعاً أن العراق "أحد شركاء ايران الاستراتيجيين" فيما يتعلق بالتجارة الخارجية سيما الصادرات.

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