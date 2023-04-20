العراق يوقع عقداً لإنشاء رصيف خدمي عائم في ميناء أم قصر

2023/04/20 | 10:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن توقيع ثلاثة عقود بينها إنشاء رصيف عائم في أم قصر.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل، حبسب وكالة الأنباء الرسمية، إن "الشركة العامة لموانئ العراق تواصل أعمالها في تطوير منشآتها، حيث تم مؤخراً توقيع عقد بناء وتجهيز زوارق مكافحة التلوث البحري ومكافحة الحرائق، بالإضافة إلى توقيع عقد على إنشاء رصيف خدمي عائم في أم قصر بمحافظة البصرة".

وأضاف، أنه "تم توقيع عقد خدمات بحرية تقدمها الموانئ لصالح شركة غاز البصرة، وعلى إثرها تم تسجيل الشركة العامة لموانئ العراق في موقع شركة (شل) العالمية، كمقاول متخصص في عمليات النقل والخزن وتقديم الخدمات البحرية، بالإضافة إلى حصول قسم الشؤن البحرية في الشركة على شهادة إدارة الجودة الشاملة، وإنشاء عدة برامج إلكترونية تدخل في صلب عمل الشركة".

وتابع أن "الشركة تتواصل حالياً مع إحدى الشركات التخصصية في برامج السيطرة على الوحدات البحرية وبرامج الصيانة وتوقيتاتها، وقد قدمت عرضاً متكاملاً عن أحد عشر برنامجاً متطوراً".

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