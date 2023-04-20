الحشد يشرع بعملية دهم وتفتيش في الأنبار

2023/04/20 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أعلنت هئية الحشد الشعبي، اليوم الخميس، انطلاق عملية أمنية صحراء محافظة الانبار.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء 18، شرعت بعملية دهم وتفتيش في الصحراء غرب محافظة الأنبار".

وأضاف أن "العملية تهدف إلى تأمين وتعزيز الأمن بالمناطق الواقعة ضمن قاطع المسؤولية بمناسبة حلول عيد الفطر".

وتواصل قوات الحشد الشعبي في عملياتها تحسبا لأي اعتداءات وهجمات إرهابية والبحث عن مضافات يتخذها الإرهابيون ملاذا لهم.

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