2023/04/20 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توقف إستقطاع القروض و السلف لشهر نيسان و تعيدها لمستحقيها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت وزارة التربية، ايقاف استقطاع القروض والسلف لشهر نيسان الحالي واعادتها الى مستحقيها.
واشارت وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ 19-4-2023 وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها الى "اعمام بشأن ايقاف استقطاع القروض والسلف من رواتب المنتسبين لشهر نيسان 2023 واعادتها لمستحقيها".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توقف إستقطاع القروض و السلف لشهر نيسان و تعيدها لمستحقيها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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