التربية توقف إستقطاع القروض و السلف لشهر نيسان و تعيدها لمستحقيها

2023/04/20 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية، ايقاف استقطاع القروض والسلف لشهر نيسان الحالي واعادتها الى مستحقيها.

واشارت وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ 19-4-2023 وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها الى "اعمام بشأن ايقاف استقطاع القروض والسلف من رواتب المنتسبين لشهر نيسان 2023 واعادتها لمستحقيها".

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