قصف تركي يستهدف قضاء العمادية في دهوك-عاجل

2023/04/20 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

أفاد مراسل (بغداد اليوم) بتجدد القصف التركي على قضاء العمادية في محافظة دهوك.

وقال مراسلنا، إن طائرات تركية شنت غارات على قضاء العمادية، استهدفت خلالها عدة قرى.

وأضاف، أنه القصف أسفر عن وقوع الكثير من المدنيين القاطنين في تلك القرى، ولا حصيلة نهائية للاصابات.

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