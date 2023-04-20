لافروف يصل في زيارة إلى كوبا

2023/04/20 | 11:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى كوبا يوم أمس الأربعاء في زيارة عمل ضمن جولته في دول أمريكا اللاتينية، حسبما أفادت “تاس”.ويجري الوزير الروسي، محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريلا في هافانا.كما سيلتقي الوزير لافروف، مع رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل.ويشار إلى أن كوبا باتت النقطة النهائية […]

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