الدولار يستقر على انخفاضه الطفيف أمام الدينار العراقي

2023/04/20 | 11:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعر الرسمي 1320 دينار لكل دولار.

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