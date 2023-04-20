ضوء ساطع يضيء السماء قرب كييف.. ومسؤولون أوكرانيون يتراجعون عن تكهنات وقوف قمر صناعي وراءه

2023/04/20 | 11:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، الخميس عن تكهناتها السابقة بأن الوميض الساطع الذي أضاء السماء قرب العاصمة الأوكرانية ليلة الأربعاء قد يكون ناجما عن سقوط قمر صناعي تابع لوكالة "ناسا" على الأرض.

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