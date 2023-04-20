2023/04/20 | 11:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، انطلاق عملية أمنية في محافظة الأنبار.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “قوة من اللواء 18 بالحشد الشعبي شرعت بعملية دهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية امنية في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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